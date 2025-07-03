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Eyüpsultan'da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eyüpsultan&#039;da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldü
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Araç hurda yığınına dönerken şoför olay yerinde can verdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun ortasında duran aydınlatma direğine çarptı.

Eyüpsultan'da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği müdahale sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolun 2 şeridini güvenlik amacıyla şeritle kapattı.

Eyüpsultan'da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldü - 2. Resim

Olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya karışan araç da yapılan çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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