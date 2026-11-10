FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına 3 ilde operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda bugün Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.