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Firari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı

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Şanlıurfa'da kaldığı rezidansta sıkıştırılan firari, polise teslim olmak yerine ateş açtı. Çatışma anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken firari şahıs, yakalanacağını anlatınca kendi silahıyla intihar etti.

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Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde; iddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı'nın (30) kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

TESLİM OLMAYIP POLİSLE ÇATIŞTI

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

Firari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı
Başlık ResmiFirari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı

İNTİHAR ETMİŞ

Polisle çatışan zanlı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zanlının kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Firari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı
Başlık ResmiFirari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı

Çaltı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Firari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı
Başlık ResmiFirari şahıs polisle çatışmaya girdi! Bir de o anları kaydetmiş: Kendi silahıyla canına kıydı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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