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Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var

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Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiGaziantep'te feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 34 yaşındaki sürücü Rıza Kaya hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) kontrolündeki 27 ME 9658 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 7 YARALI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, hastanede yapılan müdahaleldud rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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