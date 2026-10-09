Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 34 yaşındaki sürücü Rıza Kaya hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) kontrolündeki 27 ME 9658 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 7 YARALI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, hastanede yapılan müdahaleldud rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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