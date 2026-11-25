Gaziosmanpaşa'daki yangından bir acı haber daha! 6 yaşındaki Defne de hayatını kaybetti
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından kuzeni 6 yaşındaki Defne Özyurt da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisi ise sürüyor.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.
YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENMİŞTİ
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt ve 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt'un da aralarında bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
İki gün süren mücadelesini kaybeden Ömer Ege Özyurt, pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.
DEFNE'DEN DE ACI HABER GELDİ
Ömer Ege'nin ölümünün ardından hastanede tedavi gören kuzeni Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. 6 yaşındaki Defne, 5 günlük mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.
Yangında dumandan etkilenen 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü, diğer 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.
ISITICIYI AÇIK UNUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F., olayın ardından tutuklanmıştı.