Gebze'de sel sularına kapıldı, Pendik'te bulundu! 6 gün sonra ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen araç, 6 gün sonra İstanbul Pendik’teki Göçbeyli Deresi’nde bulundu. Selde hayatını kaybeden Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan’ın cansız bedenlerine daha önce ulaşılmıştı. Aracın, olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre uzakta olduğu belirlendi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Mustafa Deniz Ertaş'ın kullandığı araç, aniden yükselen sel sularına kapılarak sürüklendi. Ertaş kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan hayatını kaybetti.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, jandarma, itfaiye, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla bölgede çalışma yürütüldü. Çalışmalar sırasında Demirtaş ve Arslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel sularına kapılan araç ise suların çekilmesinin ardından olaydan 6 gün sonra vatandaşlar tarafından fark edildi.

Aracın, sel sularına kapıldığı noktadan yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Göçbeyli Deresi'nde bulunduğu bildirildi.

"ARAÇ SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI"

Gebze Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, vatandaşların aracı fark ederek ihbarda bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 6 gün sonra suların çekilmesiyle araç gün yüzüne çıktı. Olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre mesafede. Aracın iskeleti duruyor, kapıları yok. Savcıyı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Edibe Çayır da aracın 6 gün sonra bulunduğunu belirterek, “Sular çekildi, araç 6 gün sonra bulundu. Allah ailelerine sabır versin” dedi.

Gebzede sel sularına kapıldı, Pendikte bulundu! 6 gün sonra ortaya çıktı

SEL GECESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Kazadan sağ kurtulan Mustafa Deniz Ertaş’ın eniştesi Murat Yeşilyurt, olay gecesi yaşananları anlattı. Araçtan kurtulan Ertaş'tan gece saat 00.30 sıralarında haber aldığını belirten Yeşilyurt, olay yerine gittiğinde Ertaş’ın ıslak halde olduğunu ve köylülerin kendisini evlerine alarak kurutmaya çalıştığını söyledi.

Yeşilyurt, Ertaş’ın kendisine anlattıklarını şu sözlerle aktardı:

“Deniz’in bana anlattığına göre, köprüye yaklaşık 15-20 metre kala aniden gelen sel dalgası araca çarparak aracı yan çevirmiş. Geri vitese takıp kurtulmaya çalıştıkları sırada ikinci bir dalga gelmiş ve aracı dereye sürüklemiş. Üç arkadaş bir süre sularla birlikte sürüklenmiş.”

Ertaş’ın kurtulma anını da anlatan Yeşilyurt, arkadaşlarını telefonunun ışığıyla görmeye çalıştığını, şelaleyi andıran bir noktada suya daldıktan sonra tutunarak kıyıya çıkmayı başardığını söyledi.

O gece bölgede yoğun yağmur ve rüzgarın etkili olduğunu belirten Yeşilyurt, yaz aylarında neredeyse hiç su bulunmayan derenin bu denli güçlü akmasının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Yeşilyurt, hayatını kaybeden iki kişinin ailesine başsağlığı dileyerek, bulunan aracın çıkarılması için savcının gelmesinin beklendiğini belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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