Adana’da arkadaşlarıyla gece boyunca eğlendiği evde sabah uyandığında diğer arkadaşlarının ayrıldığını gören 25 yaşındaki Dilvan Ö., ev sahibi arkadaşını boğazından bıçakladı. Kendini eve kilitleyerek polise direnen ve operasyonla yakalanıp tutuklanan şüpheli, gazetecilere “Allah'a emanet olun, haksızlığa uğradım” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilvan Ö. (25) ve beraberindeki arkadaşları olayın gerçekleştiği gece Burak Y.'nin (42) evine giderek birlikte eğlendi.

Gece boyunca eğlendi, sabah arkadaşlarını göremeyince ev sahibini bıçakladı!

UYANDIĞINDA KİMSEYİ BULAMADI, ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Sabah saatlerinde uyanan Dilvan Ö., arkadaşlarının evden ayrıldığını fark edince sinirlendi. Bunun üzerine Dilvan Ö. ile Burak Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Gece boyunca eğlendi, sabah arkadaşlarını göremeyince ev sahibini bıçakladı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Dilvan Ö. kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Dilvan Ö. gözaltına alındı.

Gece boyunca eğlendi, sabah arkadaşlarını göremeyince ev sahibini bıçakladı!

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilvan Ö.'nün sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilvan Ö., gazetecilere, "Allah'a emanet olun, haksızlığa uğradım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilvan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda boğazından bıçaklanan Burak Y.'nin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala