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Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber

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Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
Başlık ResmiGelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber

Aydın’da meydana gelen feci trafik kazası, düğün hazırlığı yapan bir aileyi hüzne boğdu. Bir hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlanan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, gelin gireceği evi temizlemek için Denizli’ye giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Başlık ResmiGelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Başlık ResmiGelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber

1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi.

Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Başlık ResmiGelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiyeden acı haber

Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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