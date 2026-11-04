Gelin gireceği evi temizlemeye gidiyordu! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
Aydın’da meydana gelen feci trafik kazası, düğün hazırlığı yapan bir aileyi hüzne boğdu. Bir hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlanan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, gelin gireceği evi temizlemek için Denizli’ye giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI
Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi.
Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.