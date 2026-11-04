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Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

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Diyarbakır’da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki Azra ve 7 yaşındaki kardeşi Bahar’ın hayatını kaybettiği kazada yeni bir detay ortaya çıktı. Ailenin hafif ticari araca 12 kişi bindiği ortaya çıktı.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, dün gece saatlerinde Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölenlerin Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olduğu öğrenilmişti.

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İki kardeşin ölümüne neden olan feci kazaya ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
Başlık ResmiBiri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

ARACA 12 KİŞİ BİNMİŞLER

Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
Başlık ResmiBiri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
Başlık ResmiBiri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
Başlık ResmiBiri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Diyarbakır
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