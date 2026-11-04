Diyarbakır’da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki Azra ve 7 yaşındaki kardeşi Bahar’ın hayatını kaybettiği kazada yeni bir detay ortaya çıktı. Ailenin hafif ticari araca 12 kişi bindiği ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, dün gece saatlerinde Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölenlerin Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olduğu öğrenilmişti.

İki kardeşin ölümüne neden olan feci kazaya ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

ARACA 12 KİŞİ BİNMİŞLER

Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Diyarbakır Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıDiyarbakır

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala