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Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'deki bir düğünde gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü, sebep ise akrabalarının oyun havası yüzünden tartışması oldu. Salonda kan aktı, devreye çevik kuvvet girdi. Gelen ilk bilgiler arasında bıçaklananlar olduğu ve 25 kişinin gözaltına alındığı var.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde meydana geldi.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 1. Resim

"HEP SİZ Mİ OYNAYACAKSINIZ?" KAVGASI

Düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 2. Resim

Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 3. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 4. Resim

SALONA ÇEVİK KUVVET GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 5. Resim

Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı - 6. Resim

25 GÖZALTI VAR

Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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