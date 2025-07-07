Gelin ve damadın yakınları oyun havası yüzünden birbirine girdi! Salona çevik kuvvet girdi: 25 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 04:18 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 04:41 - Güncelleme:

Kocaeli'deki bir düğünde gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü, sebep ise akrabalarının oyun havası yüzünden tartışması oldu. Salonda kan aktı, devreye çevik kuvvet girdi. Gelen ilk bilgiler arasında bıçaklananlar olduğu ve 25 kişinin gözaltına alındığı var.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde meydana geldi. "HEP SİZ Mİ OYNAYACAKSINIZ?" KAVGASI Düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. ÇOK SAYIDA YARALI VAR Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. SALONA ÇEVİK KUVVET GİRDİ İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. 25 GÖZALTI VAR Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş