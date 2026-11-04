Genç kadın evinde silahlı vuruldu! En yakınları gözaltında
İzmir'in Menemen ilçesinde 25 yaşındaki genç kadın, evinde silahla vuruldu. Kadın hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 ağabeyi gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesi Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞABEYLERİ GÖZALTINDA
Ekipler evdeki H.Ç.Ç'nin (25) silahla yaralandığını belirledi. Hastaneye kaldırılan kadın, ifadesinde olayı İstanbul'dan gelen ağabeyleri H.Ç. (42) ve U.Ç'nin (35) gerçekleştirdiğini belirtti.
Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin düzenledikleri operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.