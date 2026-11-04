Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Genç kadın evinde silahlı vuruldu! En yakınları gözaltında

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Genç kadın evinde silahlı vuruldu! En yakınları gözaltında
Başlık ResmiGenç kadın evinde silahlı vuruldu! En yakınları gözaltında

İzmir'in Menemen ilçesinde 25 yaşındaki genç kadın, evinde silahla vuruldu. Kadın hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 ağabeyi gözaltına alındı.

Kaydet
|

İzmir'in Menemen ilçesi Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEYLERİ GÖZALTINDA

Ekipler evdeki H.Ç.Ç'nin (25) silahla yaralandığını belirledi. Hastaneye kaldırılan kadın, ifadesinde olayı İstanbul'dan gelen ağabeyleri H.Ç. (42) ve U.Ç'nin (35) gerçekleştirdiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu
GÜNDEM

Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin düzenledikleri operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.