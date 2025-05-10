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Günlerdir aranan 80 yaşındaki şahıs için acı haber geldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Günlerdir aranan 80 yaşındaki şahıs için acı haber geldi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer evde ölü bulundu. Gezer'in tek başına yaşadığı ve koku gelmesi üzerine evin camlarının kırılması ile içeri girildiği ifade edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan şahıs, evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den (80) 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi.

Günlerdir aranan 80 yaşındaki şahıs için acı haber geldi! - 1. Resim

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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