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Günün en acı haberi! Otomobilin altında kalan minik Efe kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen acı olayda, 3 yaşındaki Efe Yaşar komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, saat 18.30 sıralarında Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. (21), babasına ait otomobille sokakta ilerlediği sırada, aynı caddede oturan komşuları İsa Yaşar’ın 3 yaşındaki oğlu Efe Yaşar’ı fark etmeyerek ezdi. 

Günün en acı haberi! Otomobilin altında kalan minik Efe kurtarılamadı - 1. Resim

MİNİK EFE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Efe kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün en acı haberi! Otomobilin altında kalan minik Efe kurtarılamadı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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