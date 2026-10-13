Haciz işleminde havaya ateş açtı, polis dil döküp ikna etti

İstanbul Fatih'te haciz için gelen icra memurlarıyla tartışan bir iş yeri sahibi, silahla havaya ateş ettikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaydet a- | +A

İstanbul Fatih Topkapı Mahallesi’nde iş yerine haciz işlemi için gelen icra memurlarıyla tartışan Fatih Y. isimli şahıs, daha sonra aynı sokakta bulunan evinin önüne gitti.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Apartman girişinde tabancayla havaya bir el ateş eden Fatih Y., ardından üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkarak çevredekilere tehditler savurdu.

İKNA EDİLEREK YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müzakere yoluyla ikna ettikleri şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIFatih

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala