Hakkari'de pancar toplamak için evden çıkan 74 yaşındaki Mehmet Kurt kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Mayıs 2025 05:36 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 05:42 - Güncelleme:

Hakkari'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kurt dün sabah saatlerinde pancar toplamak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Endişeli ailesi kayıp ihbarında bulundu, her yerde aranıyor.

Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kurt, dağda pancar toplamak için sabah saatlerinde Depin mevkisine gitti. Bir süre Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ÇOK SAYIDA EKİP ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. BİR İZ YOK! Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı. Ekipler, dağda kaybolduğu değerlendirilen Kurt'un bulunması için iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haber 60 senedir kayıp olarak aranan kadın bulundu! Emniyetten açıklama geldi pişman değilmiş... Kayıp Mehmet Emin Kara'nın feci sonu! Boş arazide toprağa gömmüşler

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş