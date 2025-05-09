Hakkari'de pancar toplamak için evden çıkan 74 yaşındaki Mehmet Kurt kayboldu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hakkari'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kurt dün sabah saatlerinde pancar toplamak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Endişeli ailesi kayıp ihbarında bulundu, her yerde aranıyor.
Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kurt, dağda pancar toplamak için sabah saatlerinde Depin mevkisine gitti. Bir süre Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR İZ YOK!
Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.
Ekipler, dağda kaybolduğu değerlendirilen Kurt'un bulunması için iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş