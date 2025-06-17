Hatay'da düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 21:36 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 21:41 - Güncelleme:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde darphane basımı olmayan ve ayarı düşük altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda düşük ayarlı altınla birlikte ruhsatsız silahlar, tarihi sikkeler ve objeler ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi. Öte yandan, 2 kuyumcuda 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje ele geçirildi. U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. gözaltına alındı. İlgili Haber Kuyumcu soyacaktı, personelin bir hamlesiyle kaçacak delik aradı! O anlar kamerada

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir