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Hatay'da feci kaza! Otomobil, iki motosiklete çarptı... 17 yaşındaki Güney hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da feci kaza! Otomobil, iki motosiklete çarptı... 17 yaşındaki Güney hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da H.Y'nin kullandığı otomobil, iki motosiklete çarptı. Kazaya karışan motosikletlerin birinde bulunan 17 yaşındaki Güney Özçelik isimli çocuk hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde cadde üzerinde ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki 1'i ağır 4 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'da feci kaza! Otomobil, iki motosiklete çarptı... 17 yaşındaki Güney hayatını kaybetti - 1. Resim
Güney Özçelik

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 17 yaşındaki Güney Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anları saniye saniye kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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