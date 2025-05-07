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Hatay'da polis alarma geçti: 108 yıl hapis cezası bulunan azılı suçlu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da polis ekipleri, tam 108 yıl hapis cezası bulunan azılı suçlu için harekete geçti. "Cinsel istismar" suçlarından 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç makinesi M.S'nin bir ikamette saklandığını belirledi. Ekipler, zaman kaybetmeden gerçekleştirilen operasyon sonucu şahsı yakaldı.

Hatay'da polis ekipleri, tam 108 yıl hapis cezası bulunan şahıs için harekete geçti.

Hatay'da polis alarma geçti: 108 yıl hapis cezası bulunan azılı suçlu yakalandı - 1. Resim

SAKLANDIĞI YERDEN ÇIKARILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel istismar" suçlarından 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin Mansurlu Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler M.S'yi yakaladı.

M.S., adli mercilerdeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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