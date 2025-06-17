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Hayvanlar yalnız dönünce köylü harekete geçti: Çoban Mehmet korkunç halde bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayvanlar yalnız dönünce köylü harekete geçti: Çoban Mehmet korkunç halde bulundu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta büyükbaş hayvanlar, köye çoban Mehmet Şirin olmadan döndü. Köylülerin aradığı adam arazide ölü bulundu.

Olay Sivas’ın Kurtoğlu köyünde meydana geldi. Köyün büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Mehmet Şirin (48), sabah saatlerinde araziye çıktı.

HAYVANLAR DÖNDÜ, O DÖNMEDİ

Önceki gün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlar köye dönerken çoban dönmedi. Durumdan şüphelenen köy sakinleri telefon sinyallerinin çekmediği köyde araziye çıktı. Köy sakinlerince bir ağacın altında bulunan Mehmet Şirin’in öldüğü anlaşıldı.

ÇOBAN MEHMET NİYE ÖLDÜ?

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şirin’in naaşı, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çobanın ölüm nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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