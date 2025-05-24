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Henüz 11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Henüz 11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın Yumurtalık ilçesi Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader S. suda çırpınmaya başladı. Bu sırada kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S., onu kurtarmak için suya atladı.

ÇIĞLIKLARI AMCA DUYDU

Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 yaşındaki Dilan'ın hayatını kaybettiği belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.

Henüz 11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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