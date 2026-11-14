Antalya'da 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisi Ayhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, apartman sakinlerinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibi, her cuma kendisine mesaj atan Yılmaz'ın son cuma mesajını göndermediğini belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" diye konuştu.

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Olay, 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Her cuma mesaj atıyordu! Son mesajı gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

KÖTÜ KOKU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yayılan kötü koku sonrası bina çevresinde kokunun, Ayhan Yılmaz'ın (67) yaşadığı zemin kattaki daireden geldiğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Her cuma mesaj atıyordu! Son mesajı gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapının açılması için ev sahibine bilgi verdi. Ev sahibinin gelmesinin ardından kapının açılmasıyla birlikte Yılmaz'ın yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Her cuma mesaj atıyordu! Son mesajı gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

GERİYE MOTOSİKLETİ KALDI

Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı ve bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Ayhan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yılmaz'dan geriye ise evinin önündeki motosikleti kaldı.

Her cuma mesaj atıyordu! Son mesajı gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

"CUMA MESAJ ATIYORDU, SON CUMA ATMADI"

Öte yandan, ev sahibi Alkan Sarıaydın, 2 yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

Her cuma mesaj atıyordu! Son mesajı gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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