Nevşehir’de metruk bir binanın garajındaki hurda araçta çıkan yangında vücudunun yüzde 80'i yanan 14 yaşındaki A.E., sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Acı olay, Nevşehir merkez Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta meydana geldi. Binanın garajında bulunan hurda bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada garajda araçla uğraştığı öğrenilen 14 yaşındaki A.E.’nin kıyafetleri kısa sürede alev aldı.

Hurda araç alev aldı, içindeki çocuk kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80’inde ağır yanıklar oluştuğu belirlenen A.E., buradaki müdahalenin ardından durumunun kritik olması sebebiyle Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Hurda araç alev aldı, içindeki çocuk kurtarılamadı

14 yaşındaki A.E., hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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