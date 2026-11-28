Kayseri'de Berat Çağlayan Çelik, sokakta tartıştığı husumetlisini kalbinden vurarak ağır yaraladı. Şahıs daha sonra başına ateş ederek, intihar etti.

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Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Berat Ç,Ç. (22) ve F.Ö. arasında tartışma çıktı.

HUSUMETLİSİNİ KALBİNDEN VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Çağlayan Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Berat Ç.Ç daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.

Husumetlisini kalbinden vurup öldürdü! Aynı silahla intihar etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Berat Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalbinden vurularak, ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Husumetlisini kalbinden vurup öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat Ç.Ç'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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