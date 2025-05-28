Iğdır'da büyük operasyon! 107 kadın sınır dışı edildi

Iğdır'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 107 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birbiriyle bağlantılı yürütülen ve rüşvet alan adliye çalışanları ile insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturmalar çerçevesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonlarda yakalanan 107 yabancı uyruklu kadının Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Kentte 25 Mayıs'ta insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence yeri ile işletme sahiplerinin adreslerinin de bulunduğu 33 noktada yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.