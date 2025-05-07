İki haftada 2 kez kayboldu! Ali Yücel, Eskişehir'de didik didik aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 16:01 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:10 - Güncelleme:

Eskişehir'de yaşayan Ali Yücel'den iki gündür haber alamayan ailesi ekiplere haber verdi. Yücel'i arama çalışmaları sürerken adamın 15 gün önce de ortadan kaybolduğu ve saçlarını kazıtmış şekilde evine döndüğü öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ali Yücel'den dün sabah saatlerinden beri haber alınamıyor. Ailesi Yücel için kayıp ihbarında bulundu. GÜNLER SONRA BULUNDU Öte yandan Ali Yücel'in 15 gün önce "Arkadaşlarımla balık tutmaya gidiyorum" diyerek evden çıktığı, ortalıktan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Yücel'in, günler sonra saçlarını kazıtmış bir biçimde Mihalgazi’den kent merkezine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar