İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu'nun, MUGO'nun kurucusu olduğu ortaya çıktı. İş adamı Tahmiscioğlu'nun hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında yaşadığı zorlukları anlattığı ve oğlu Can'a duygusal sözlerle seslendiği öğrenildi.

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İstanbul'da yaşanan olayda, 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Köprü korkuluklarına çıkan Tahmiscioğlu'nu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süre devam eden ikna çabaları sonuç vermedi ve Tahmiscioğlu denize atladı.

İş adamı Levent Tahmiscioğlu köprüden atladı! Ardında veda mektubu bırakmış

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Tahmiscioğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmiscioğlu'nun aksesuar ve çanta markası MUGO'nun kurucusu olduğu öğrenilirken, ölümünden önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı.

İş adamı Levent Tahmiscioğlu köprüden atladı! Ardında veda mektubu bırakmış

“KABALAŞMADIM, UMARSIZLAŞMADIM, BATTIKÇA BATTIM”

Tahmiscioğlu'nun sosyal medya hesabında yayımladığı veda mesajında, son yıllarda karşılaştığı sorunlardan, hayal kırıklıklarından ve giderek ağırlaşan mutsuzluğundan bahsettiği görüldü.

“Çok iyi yaptığım işler de oldu, gurur duymadığım şeyler de; sonuç ne olursa olsun iyi niyetli, ahlaklı bir insan olmayı hep çok önemsedim, karşılığını almayı bekledikçe hayal kırıklığım büyüdü büyüdü büyüdü önümde aşamadığım koca bir dağ oldu. Bunu romantik bir yerden söylemiyorum, giderek size yalan söyleyecek değilim, dünya hassas kalpler için cehennemdir sözünü doğrulayan birkaç yıl geçirdim, çözüm de bulamadım, kabalaşmadım, umarsızlaşmadım, battıkça battım, battıkça mutsuz oldum. İtiraf ediyorum; benim için tüm dertlerin bir anda son bulacağı fikri son derece cazip geliyor. Çelişkili olduğunu da kabul ediyorum, son anda bencilliği seçtim diyelim, siz de kurtuldu deyin mümkünse…

Benimle davası olanlar sonuç alamadığına üzülecek, komşuların gözü bir-iki gün beni arayacak, ailem kahrolacak, ama hayat bir şekilde herkes için devam edecek. Benimkisi buraya kadarmış.”

İş adamı Levent Tahmiscioğlu köprüden atladı! Ardında veda mektubu bırakmış

OĞLUNA DUYGUSAL SÖZLERLE SESLENDİ

Veda mektubunda oğlu Can'a hitap eden Tahmiscioğlu, evladına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Oğlunun önünde umutlarla dolu uzun bir hayat olduğunu belirten Tahmiscioğlu, birlikte geçirdikleri güzel anıların kendisi için her zaman özel kalacağını ifade etti.

“Son zamanlarında zerre kadar zevk almadığım, alamadığım bu hayattan kendi rızamla giderken 1 cümle evladıma hitaben yazayım. Daha onun önünde upuzun, umutlarla dolu bir ömür var…

Can, Can, Can, oğlum, canım oğlum, evladım; seni hep çok sevdim, böyle olsun istemedim. Şimdi şişeden bir cin çıksa tek dilek hakkı verse sen ne istiyorsan onu dilerdim. Nerde olursam olayım birlikte mutlu olduğumuz anları düşünmek hep içimi ısıtacak.”

İş adamı Levent Tahmiscioğlu köprüden atladı! Ardında veda mektubu bırakmış

YAKINLARINDAN AF DİLEDİ

Paylaşımının devamında ailesine, arkadaşlarına ve hayatında yer alan kişilere teşekkür eden Tahmiscioğlu, yakınlarından kendisini affetmelerini istedi. Son yıllarını oldukça zor geçirdiğini belirten 46 yaşındaki iş insanı, kendisine destek olanlara da mesajında yer verdi.

Tahmiscioğlu, veda yazısını "Beni affedin ve kalın sağlıcakla" sözleriyle tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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