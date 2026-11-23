İzmir'de 72 yaşındaki iş adamının feci şekilde öldürülmesinin ardındaki sır çözüldü. Miras nedeniyle planlandığı belirlenen cinayette iş adamının kızı, erkek arkadaşı ve 2 şüpheli tutuklandı.

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İzmir'in Urla ilçesinde evinde öldürülmüş halde bulunan 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı'nın cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

BIÇAK VE KURŞUN İZLERİYLE BULUNDU

Olay, 10 Kasım'da İzmir'in Urla ilçesine bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'ndan haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında evine gitti.

Villaya giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 72 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Kayabaşı'nın vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edildi.

Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İş adamı, Urla'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ TEK TEK İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve İstihbarat şubeleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Kayabaşı'nın yaşadığı villa ile çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük alanda detaylı inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'daki 120 PTS noktası ile 30 KGYS kamerasının kayıtları toplandı.

Ayrıca 45 farklı noktadan elde edilen görüntüler de incelemeye alındı. Toplam 600 saatlik kamera kaydı analiz edilirken Kayabaşı'nın aile üyeleri, yakın çevresi ve iş bağlantıları dahil çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Bekir Kayabaşı

CİNAYETİN ARKASINDAN "MİRAS PLANI" ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle cinayetin, Kayabaşı'nın kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, P.K.'nin erkek arkadaşı ve aynı zamanda babasının özel şoförü olan S.A. ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. S.A.'nın ise cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 16 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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TELEFONUNU KIRIP DENİZE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Soruşturmada şüpheli S.A.'nın cinayetin ardından izini kaybettirmek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla cep telefonunu kırarak denize attığı tespit edildi.

Şüphelinin telefonu kırıp denize bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deniz polisi ekiplerinin su altında tespit ettiği telefon, dalgıçların çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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