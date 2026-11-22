Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişiyle yol verme meselesi nedeniyle tartışan Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42), çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişi ile yolda karşılaştıkları öğretmen ve arkadaşı arasında çıkan yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Kavgada karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan 42 yaşındaki Türkçe öğretmeni Yasin Demir, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Olay, saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

KALDIRIMDAN GEÇMEK İSTERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya ulaşmak isteyen 2 kişi, o sırada yolda bulunan Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştı.

Taraflar arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında Yasin Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yol verme tartışması cinayetle bitti: Türkçe öğretmeni öldürüldü

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Yol verme tartışması cinayetle bitti: Türkçe öğretmeni öldürüldü

Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen şüphelilerin, ifadelerinde motosikletle kaldırımdan kısa yoldan geçmek istedikleri sırada öğretmen ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme tartışmasının kavgaya dönüştüğünü anlattıkları öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Demir'in cenazesi bugün memleketi Erzincan'a götürülerek toprağa verilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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