İstanbul Avcılar'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi veliyi vurdu

İstanbul Avcılar'daki İnönü İlkokulu önünde trafik ve park meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle çarşı bekçisi, tartıştığı veliyi ayağından silahla vurdu. Yaralı veli hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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İstanbul Avcılar’da, okul önünde yaşanan trafik tartışmasında, okulda görev yapan mahalle çarşı bekçisi, kavga ettiği veliyi ayağından silahla vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda meydana geldi. Öne sürülene göre, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görev yapan mahalle çarşı bekçisi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan trafik tartışması kavgaya döndü. Kavgada bekçi veliyi ayağından silahla vurdu. Yaralanan veli hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İstanbul Avcılarda okul önünde silahlı kavga! Bekçi veliyi vurdu

"KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ"

Olayın ardından okul önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar. O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş. Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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