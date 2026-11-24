Pendik Tersane Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle sahil yönündeki iki şerit 40 gün boyunca gece saatlerinde trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yürütülecek.

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Pendik Tersane Köprüsü'nde gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 40 gün süreyle gece saatlerinde trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, köprüde güçlendirme çalışmaları kapsamında genleşme derzleri değiştirilecek.

22.00-06.00 ARASI KAPALI OLACAK

Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünden sahil istikametine doğru olan iki şerit, çalışmalar süresince 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Söz konusu iki şeridin diğer saatlerde ise trafiğe açık olacağı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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