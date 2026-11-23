İstanbul'un en trafikli yollarından biri olan TEM Seyrantepe mevkiinde, emniyet şeritleri iptal edildi. Otoyola trafiği rahatlatmak için yeni bir şerit daha eklenirken bu bölgedeki EDS kameraları da söküldü.

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İstanbul'da trafik sorununa bir nebze de olsa ilaç olacak yeni bir karar alındı. Kentte trafik yoğunluğunun görüldüğü noktalardan biri olan TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Ankara ve Edirne yönüne emniyet şeritleri kaldırıldı.

YENİ BİR ŞERİT DAHA EKLENDİ

NTV'nin haberine göre bu şekilde yeni bir şerit daha ortaya çıkarılırken bu şeritte kısmen sollama yasağı mevcut. Bu yeni gelişmeyle birlikte Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ve Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, emniyet şeridinin kaldırılmasıyla 4 şeride çıkarılmış oldu.

CEZA KESİLMEYECEK

Öte yandan emniyet şeridinin trafik şeridi yapılmasının ardından o bölgedeki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının da bu şeridi kullanan araçlara ceza kesmemesi sağlanacak.

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