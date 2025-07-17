Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında vuruldu, saldırganlara "Ölmedim lan" diyerek bağırdı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında vuruldu, saldırganlara "Ölmedim lan" diyerek bağırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Esenyurt, Silah, Şiddet, Vurgu, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta alkollü şahısların bir aracın içerisinde başlayan tartışmasında kan aktı. Sokağa taşan tartışmada taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek arkalarından bağırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saat 02.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde alkollü şahıslar bir araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş etti.

"ÖLMEDİM" DİYEREK BAĞIRDI

Merminin isabet ettiği adam bir süre acıyla bağırırken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokakta ileri geri dolaşmaya başlayan yaralı adam bu seferde "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek tartıştığı adamların arkasından bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan o anlar kamerayla görüntülendi.

Yaşanan anları anlatan bir mahalle sakini ise şunları söyledi:

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

"Gece yarısı bir bağırış sesi duyduk sonra silah sesi geldi. Duyduğumuz kadarıyla bir adamı vurmuşlar. Adam ‘Ölmedim lan’ diye bağırıyordu. Buna benzer olaylar daha önce de yaşandı. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldıYunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı - 3. Sayfa'Yan baktın' kavgası kanlı bitti!Cemil Koç tarafından canice katledilmişti! Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme - 3. SayfaAyşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!Ahmet Minguzzi'nin avukatı Rezan Epözdemir çılgına döndü! "Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..." - 3. Sayfa"Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..."İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 3. SayfaSürünerek gelip iş adamının arabasını ateşe verdiİşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı varSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti - 3. SayfaSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...