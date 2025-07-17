İstanbul'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında vuruldu, saldırganlara "Ölmedim lan" diyerek bağırdı
İstanbul Esenyurt’ta alkollü şahısların bir aracın içerisinde başlayan tartışmasında kan aktı. Sokağa taşan tartışmada taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek arkalarından bağırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saat 02.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde alkollü şahıslar bir araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş etti.
"ÖLMEDİM" DİYEREK BAĞIRDI
Merminin isabet ettiği adam bir süre acıyla bağırırken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokakta ileri geri dolaşmaya başlayan yaralı adam bu seferde "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek tartıştığı adamların arkasından bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan o anlar kamerayla görüntülendi.
Yaşanan anları anlatan bir mahalle sakini ise şunları söyledi:
"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"
"Gece yarısı bir bağırış sesi duyduk sonra silah sesi geldi. Duyduğumuz kadarıyla bir adamı vurmuşlar. Adam ‘Ölmedim lan’ diye bağırıyordu. Buna benzer olaylar daha önce de yaşandı. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz"