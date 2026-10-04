İstanbul'da bir evden cephanelik çıktı! 21 yaşındaki şüpheli gözaltında
İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 49 fişek ve 46 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ev sahibi 21 yaşındaki İsmet Hüseyin D. gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta bulunan bir adreste arama gerçekleştirdi.
ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ekiplerin 21 yaşındaki İsmet Hüseyin D.’nin evinde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 49 adet fişek ve 46 adet av tüfeği kartuşu bulundu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmet Hüseyin D., işlemleri için Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Şüphelinin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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