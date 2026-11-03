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İstanbul'da uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu

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İstanbul'da uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu
Başlık Resmiİstanbul'da uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 29, sahte para operasyonunda ise 10 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen torbacılara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE DÖVİZ OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte TL, dolar ile euroyu piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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