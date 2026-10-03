İstanbul'un merkezinde gece operasyonu! Dilenci, hanutçu ve değnekçilere ağır darbe

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik ve kamu düzenini sağlamaya yönelik geniş kapsamlı denetimlerde, aranan 11 şüpheli yakalanırken mevzuata aykırı 20 iş yeri kapatıldı. Hanutçuluk, dilencilik ve değnekçilik yapan onlarca kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, kurallara uymayan eğlence mekanlarına 725 bin lira ceza kesildi, dilendirilen 25 çocuk ise muhafaza altına alındı.

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İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı.

15 DİLENCİ YAKALANDI

Ekipler, dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanları suçüstü yakaladı. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari işlem uygulanırken, dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

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HANUTÇU VE DEĞNEKÇİLER HAKKINDA İŞLEM

Hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişiye idari işlem uygulandı, bu faaliyetlerle bağlantılı 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi gerçekleştirildi. Yasa dışı otoparkçılık yaparak vatandaşlara park yeri gösterip ücret talep eden 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

10 İŞ YERİ KAPATILDI

Uygulama kapsamında denetlenen 25 alkollü işletme arasında mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi gerçekleştirildi.

Vergi denetim ekiplerinin kontrollerinde ise mevzuata aykırılık belirlenen eğlence mekanlarına toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 610 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Beyoğlu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBeyoğlu

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