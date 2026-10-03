Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul'un merkezinde gece operasyonu! Dilenci, hanutçu ve değnekçilere ağır darbe

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'un merkezinde gece operasyonu! Dilenci, hanutçu ve değnekçilere ağır darbe
Başlık Resmiİstanbul'un merkezinde gece operasyonu! Dilenci, hanutçu ve değnekçilere ağır darbe

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik ve kamu düzenini sağlamaya yönelik geniş kapsamlı denetimlerde, aranan 11 şüpheli yakalanırken mevzuata aykırı 20 iş yeri kapatıldı. Hanutçuluk, dilencilik ve değnekçilik yapan onlarca kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, kurallara uymayan eğlence mekanlarına 725 bin lira ceza kesildi, dilendirilen 25 çocuk ise muhafaza altına alındı.

Kaydet
|

İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı.

15 DİLENCİ YAKALANDI

Ekipler, dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanları suçüstü yakaladı. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari işlem uygulanırken, dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

HANUTÇU VE DEĞNEKÇİLER HAKKINDA İŞLEM

Hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişiye idari işlem uygulandı, bu faaliyetlerle bağlantılı 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi gerçekleştirildi. Yasa dışı otoparkçılık yaparak vatandaşlara park yeri gösterip ücret talep eden 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

10 İŞ YERİ KAPATILDI

Uygulama kapsamında denetlenen 25 alkollü işletme arasında mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi gerçekleştirildi.

Vergi denetim ekiplerinin kontrollerinde ise mevzuata aykırılık belirlenen eğlence mekanlarına toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 610 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Beyoğlu
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.