İstinaf affetmedi: Kadın hâkimi silahla yaralayan savcıya ceza yağdı!

İstinaf, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli kadın hakimi yaralayan savcıya verilen hapis cezasını az buldu. İstinaf, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını 1 yıl 8 ay artırdı. Sanığa 4 ayrı suçtan da hapis cezaları veren istinaf mahkemesi, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), kadın hakim A.K'yi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını artırdı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara karşı cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine, sanık avukatı ise lehine istinaf başvurusunda bulunurken, başvuruları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyanın duruşmalı olarak incelenmesine karar verdi.

HAPİS CEZASI 13 YIL 4 AYA YÜKSELDİ

Duruşmada, sanık Kılıçarslan'ın "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Daire, sanığa ayrıca "ısrarlı takip" suçundan 6 ay 20 gün, "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 ay 20 gün, "kadına karşı zincirleme biçimde tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi. Savcının 11 yıl 8 ay olan hapis cezası 13 yıl 4 aya çıktı.

Böylece ilk derece mahkemesince söz konusu 4 suçtan toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlenen hapis cezaları, istinaf mahkemesince toplam 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarılırken, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim A.K'nin aynı adliye binasında savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla yaralanmasına ilişkin davayı 12 Haziran 2026'da karara bağlayan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 'kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığa "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından da toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek bu suçlar yönünden ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kartal Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKartal

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