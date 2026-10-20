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İzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar arasında ihraç polis ve öğretmen de var

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İzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar arasında ihraç polis ve öğretmen de var
Başlık Resmiİzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar arasında ihraç polis ve öğretmen de var

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile sosyal medya propaganda organlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ihraç polisler ve aktif görevde bulunan bir öğretmen de dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir
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