Maltepe’de eşinden şiddet gördüğü öne sürülen kadının polise gizlice yardım işareti verdiği görüntüler gündem oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli kocanın 3 hafta hastanede gözlem altında tutulmasına karar verildi.

Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olay, kadının polise gizlice yardım ulaştırma çabasıyla gündeme geldi. Bir kişinin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan erkeğin saldırgan tavırlarıyla karşılaştı.

Bu sırada arka tarafta bulunan kadının, eşinden bağımsız şekilde polisle iletişim kurabilmek için el hareketleriyle dikkat çekmeye çalıştığı görüldü.

POLİSE GİZLİCE YARDIM İŞARETİ VERDİ

Kadınla eşinden ayrı bir noktada görüşen polis ekipleri, herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığını sordu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini ancak herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirten kadın, yapılan bilgilendirmelerin ardından tekrar sorulmasına rağmen şikayetçi olmadığını ifade etti.

Kadının polise gizli yardım çağrısı gündem olmuştu: Şüpheli koca için 3 haftalık gözlem kararı

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda saldırgan tavırlar sergileyen şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, kadının geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçtiği anlaşıldı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Savcılık, S.P. adlı kadının korunmasına yönelik karar alınmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Y.P.'nin, 3 hafta ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altında kalmasına karar verildi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala