Antalya'da kuşlara uyguladığı vahşeti sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Ağzıyla kuşların kafasını kopardığı görüntüler sonrası tepkilerin hedefi olan şüpheli, Alanya ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, kuşlara uyguladığı vahşiliği cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Canlı kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopartan, diğerinin kafasını ise bıçakla kesen şahsın o görüntülerine tepki yağdı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kafasını ağzıyla kopardı! Kuşlara yönelik dehşet görüntüleri cezasız kalmadı

YAPTIĞI VAHŞETİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olay, dün Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.T. isimli şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şahsın kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun ise kafasını bıçakla kestiği anların yer aldı.

Kafasını ağzıyla kopardı! Kuşlara yönelik dehşet görüntüleri cezasız kalmadı

Şüphelinin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı.

Kafasını ağzıyla kopardı! Kuşlara yönelik dehşet görüntüleri cezasız kalmadı

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala