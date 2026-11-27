Kağıthane’de 21 yıl önce faili meçhul olarak kalan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol cinayetinden ‘seri katil’ çıktı. Küçük çocuğun annesi tarafından öldürüldüğü belirlenirken, anne A.A.’nın 1 yıl arayla eltisinin ve amcasının çocuklarını da öldürdüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında bir aile apartmanında 3 çocuğun ölümüne ilişkin sır perdesi yıllar sonra aralandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 Mart 2005 tarihinde kaybolup, 22 Mart 2005 tarihinde aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı yeniden açtı.

Yusuf Akyol (HaberTürk)

SERİ KATİL ÇIKTI

Yapılan çalışmada 3,5 yaşındaki çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmada seri katil izine rastlanmasının ardından korkunç detaylar ortaya çıktı.

Kağıthane'de 22 yıllık vahşet! Faili meçhulden seri katil çıktı! Kendininki de dahil 3 çocuğu öldürmüş, akrabaları örtbas etmiş

KENDİ ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRMÜŞ

3,5 yaşındaki çocuğunu öldürerek apartman boşluğuna atan anne A.A.'nın bir yıl önce eltisinin çocuğunu, ardından yine 2004 yılında amcasının çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

Kağıthane'de 22 yıllık vahşet! Faili meçhulden seri katil çıktı! Kendininki de dahil 3 çocuğu öldürmüş, akrabaları örtbas etmiş

PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

Kendi çocuğu dahil 3 çocuğu öldüren şüpheli A.A. ve bir akrabası İstanbul'da gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen 5 kişi de Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Kağıthane'de 22 yıllık vahşet! Faili meçhulden seri katil çıktı! Kendininki de dahil 3 çocuğu öldürmüş, akrabaları örtbas etmiş

AİLE DEHŞETİ ÖRTBAS ETMİŞ

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3,5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.

21 yıllık dosyada düğümün çözüldüğünü duyuran Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ise “Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz!” mesajı verdi.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı. Üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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