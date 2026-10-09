Kahramanmaraş'ta polis memurunun öldüğü silahlı kavga kamerada

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir polis memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Valilik olayın şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada polis memuru Sadullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı bildirilen olayla alakalı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrasında polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi silahla yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay esnasında tarafların olduğu ve silahların ateşlendiği anlar yer aldı.

YARALI POLİS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orçan, kaldırıldığı hastanede gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden polis memuru Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı bildirildi. Olayla alakalı başlatılan inceleme devam ediyor.

Kahramanmaraş Valiliği ise olayla alakalı yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada, "Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olayda, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Seydullah Orçan, ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından şüpheli şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Polis memuru Orçan'ın cenazesinin yarın Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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