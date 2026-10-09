Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Başakşehir'de 'okula saldırı paylaşımı' paylaşımı yapan öğrenci gözaltına alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Başakşehir'de 'okula saldırı paylaşımı' paylaşımı yapan öğrenci gözaltına alındı
Başlık ResmiBaşakşehir'de 'okula saldırı paylaşımı' paylaşımı yapan öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sosyal medyada bir okula saldırı yapacağı ile ilgili paylaşım yaptığı belirtilen 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı.

Kaydet
|

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde okula saldırı yapacağı yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, bazı sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı yapılacağı ile alakalı ses kaydı paylaşılması sonrasında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, ses kaydını paylaştığı tespit edilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
Ortak özellikleri manifesto bırakmaları! Okul saldırganları C31K talimatlarını yerine getiriyor
GÜNDEM

Ortak özellikleri manifesto bırakmaları! Okul saldırganları C31K talimatlarını yerine getiriyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.