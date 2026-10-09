Başakşehir'de 'okula saldırı paylaşımı' paylaşımı yapan öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sosyal medyada bir okula saldırı yapacağı ile ilgili paylaşım yaptığı belirtilen 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı.

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde okula saldırı yapacağı yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, bazı sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı yapılacağı ile alakalı ses kaydı paylaşılması sonrasında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, ses kaydını paylaştığı tespit edilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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