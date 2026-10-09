Ortak özellikleri manifesto bırakmaları! Okul saldırganları C31K talimatlarını yerine getiriyor

K.Maraş, Manisa, Bursa ve İstanbul’daki okul canilerinin ortak özellikleri, arkalarında birer manifesto bırakmaları. C31K gibi kapalı gruplar da verdikleri gizli talimatlarla şiddet olaylarını körüklüyor.

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Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli ile başlayan, Manisa Turgutlu, Bursa ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’de yaşanan son olayla gündeme gelen okul saldırılarının ortak özelliği, tüm faillerin arkalarında birer manifesto bırakmaları. Kamuoyunda C31K (Cehennemin 31’inci katı) olarak bilinen grupların Telegram gibi platformlarda tetiklediği “Bu dünyadan giderken manifestonu gerçekleştir” söylemlerinin etkisinde kalan gençlerin saldırıları gerçekleştirmeden önce mutlaka arkalarında iz bıraktıkları belirtiliyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Her saldırgan açık bir mesaj bırakmıyor. Bazen tek bir metin yerine, farklı platformlara dağılmış çok sayıda dijital iz ortaya çıkabiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler açısından baktığımızda, dijital ortamda yaptıkları paylaşımlar, yorumlar, takip ettikleri hesaplar, etkileşimde bulundukları içerikler ve dâhil oldukları çevrim içi topluluklar geride bir dijital parmak izi bırakıyor. Tehdit içeren ifadelerin, şiddeti öven içeriklerin, belirli kişi veya grupları hedef gösteren mesajların, saldırganları yücelten paylaşımların ve olağandışı vedalaşma ifadelerinin bir arada görülmesi, güvenlik açısından dikkate alınması gereken işaretler oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

İzlerin yalnızca açık sosyal medya hesaplarında bulunmadığını belirten Kırık, “Mesajlaşma uygulamaları, video platformları, forumlar ve kapalı çevrim içi gruplar da bu dijital izlerin oluştuğu alanlar arasında. Üstelik bir platformdaki paylaşımın ekran görüntüsünün başka bir platforma taşınması, bu izin çok daha geniş bir alana yayılmasını beraberinde getiriyor. Kişinin dijital davranışlarının zaman içerisinde nasıl değiştiğine bakmak gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Kırık şunları söyledi: “Okul saldırıları gibi olaylarda yalnızca saldırı anına değil, saldırıdan önceki dijital sürece de bakmak önemli. Çünkü bazen açık bir ‘saldırı yapacağım’ ifadesi bulunmasa bile, kişinin geride bıraktığı dijital izler davranış değişikliklerinin ve olası risk işaretlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.”

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