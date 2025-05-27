Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karabük'te zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı

Karabük'te zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karabük&#039;te zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Özgür Ş. idaresindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak, önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araçla, ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) idaresindeki 78 M 9007 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Hafif ticari araç ise kara yoluna çıkmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SA 5433 plakalı pikapla çarpıştı.

Karabük'te zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı - 1. Resim

2'Sİ AĞIR 9 YARALI VAR

Kazada minibüs sürücüsü Sabri B. ile Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B, Alaattin B, Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karabük'te zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı - 2. Resim

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Meslektaşları bu kez kendisi için olay yerinde! Emekli polisin otobüs durağında hazin sonu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meslektaşları bu kez kendisi için olay yerinde! Emekli polisin otobüs durağında hazin sonu - 3. SayfaMeslektaşları bu kez kendisi için olay yerinde! Emekli polisin otobüs durağında hazin sonuSahte alkole geçit yok! Samsun'da hummalı operasyon - 3. SayfaSahte alkole geçit yok! Samsun'da hummalı operasyonAdıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı - 3. SayfaAdıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralıİstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - 3. SayfaOrtalık savaş alanına döndü: Yaralılar varİstanbul'da acı olay! 2 gündür aranıyordu, cesedi ormanda bulundu - 3. Sayfa2 gündür aranıyordu, cesedi ormanda bulunduApartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü - 3. SayfaApartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü
Sonraki Haber Yükleniyor...