Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden 37 yaşındaki Mehmet Ali Göksu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları baraj ve çevresinde yoğunlaştırılırken Göksu'nun arkadaşı gözaltına alındı.

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşıyla gezmeye çıkan 37 yaşındaki Mehmet Ali Göksu'nun kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

YARDIM ÇAĞIRMAYA GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

Mehmet Ali Göksu, pazar günü saat 16.00 sıralarında arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı.

Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karamanda sır kayıp! Yardım çağırmaya giden Mehmet Ali Göksudan 3 gündür haber yok

BARAJDA SU ALTI ARAMASI YAPILDI

Dağlık ve ormanlık alanda yapılan aramalarda Göksu'ya ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

Bugün de Tekeçatı Barajı ve çevresindeki dağlık alanda arama çalışmalarına devam edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi de barajda arama yaptı.

Bölgeye sivil vatandaşların girişine izin verilmediği öğrenildi.

ARKADAŞI GÖZALTINDA

Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığı öğrenilen Mehmet Ali Göksu'nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı M.K.'nin ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Kayıp Göksu'yu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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