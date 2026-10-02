Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Çetin Kaya’yı öldüren Sedat Kaya’nın cinayet öncesinde tırın altında yaklaşık 2 saat 27 dakika gizlenerek beklediği ortaya çıktı. İddianamede eylemin planlı ve tasarlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilirken, sanığın 1995 yılında babasını da bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kardeşi Çetin Kaya'yı öldüren sanığın, cinayet öncesinde tırın altına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika beklediği ortaya çıktı. Kardeşinin tıra binmesinin sonrasında saklandığı yerden çıkan sanığın ateş ettiği dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilid. Duruşma sonrası konuşan acılı abla, "Sanık 1995 yılında babamı vurdu. 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı" ifadelerini kullandı.

Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 1 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 civarında yaşanan olayda, evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya, işe gitmek için tırının yanına geldi. Aracını çalıştırdığı esnada başında kask olan bir şüpheli, tırın altına saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş açtı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği birimleri, saldırıyı yapan kişinin Kaya'nın 47 yaşındaki ağabeyi Sedat Kaya olduğunu tespit etti. Sedat Kaya, olay günü saat 12.00 civarında cinayette kullandığı tabancayla beraber polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye göndeirlen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ayrıca sanığın henüz 16 yaşındayken 1995 senesinde Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Kardeşini öldürmek için tırın altında 2 saat 27 dakika bekledi

BABASINI DA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

İlk aşamada miras ve para meselesi olduğu zannedilen cinayetin altından ise yıllara dayanan başka bir aile meselesi çıktı. Öne sürülene göre Sedat Kaya, henüz 16 yaşındayken 1995 senesinde Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdü.

O dönem, babasının kendisinin hırsızlık yapan arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği ve bu nedenle kendisine tokat attığı, buna kızan Sedat Kaya'nın gece eve gitmediği belirtildi. Sedat Kaya'yı bulmak için evden çıkan baba Cemal Kaya'nın sapakta oğluyla karşılaştığı, "Eve gel" demesine karşın ret cevabı aldığı ve arkasını dönüp giderken oğlu tarafından karpuz satıcısından alınan bıçakla sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi. Bu cinayetin sonrasında Sedat Kaya'nın cezaevine girdiği bildirildi.

Kardeşini öldürmek için tırın altında 2 saat 27 dakika bekledi

AİLE ÜYELERİ İLETİŞİMİ KESTİ

Baba cinayetinin sonrasında Kaya ailesinin diğer üyelerinin Sedat Kaya ile bütün iletişimini kestiği, zanlının ise bu dışlanmayı sindiremediği ve aile üyeleriyle zaman zaman sürtüşmeler yaşadığı iddia edildi.

Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağında, Sedat Kaya'nın saat 05.00 civarında tırın arka bölümüne girdiği ve burada saklandığı kaydedildi. Çetin Kaya'nın saat 07.22 civarında tırının yanına geldiği, yaklaşık 2 dakika sonra tıra bindiği, Sedat Kaya'nın ise tırın ortasından çıkarak saat 07.27'de aracın kapısını açtığı ve kardeşine ateş ettiği belirlendi. Görüntülerde, tırın altından çıkan sanığın kardeşine ateş açtığı anlar yer aldı.

Kardeşini öldürmek için tırın altında 2 saat 27 dakika bekledi

2 SAAT 27 DAKİKA BEKLEMİŞ

İddianamede, dosyadaki bütün deliller beraber değerlendirildiğinde sanığın aracın çekici ile dorse bölümü arasına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika süresince maktulün gelmesini beklediği, Çetin Kaya'nın araca binmesinin sonrasında 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede ayrıca sanığın uzun süreli husumet sebebiyle kardeşini daha önce birçok defa öldürmekle tehdit ettiği, olay yerine silahla ve tanınmamak için kask takarak geldiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın 18 Mart'ta kardeşi Çetin Kaya'ya, "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal'e hediyenizi takdim edeceğim" biçiminde mesaj yolladığı da yer aldı.

Kardeşini öldürmek için tırın altında 2 saat 27 dakika bekledi

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ KANAATİNE VARILDI

İddianamede, sanığın tırın dorse ve çekici arasına yaklaşık 2 saat 27 dakika süresince saklanarak beklemesi, kardeşiyle arasında uzun süredir süren husumet olması, olay tarihinden önce maktulü birçok defa öldürmekle tehdit etmesi, olay yerine silahla ve kaskla gitmesi ile yolladığı mesaj beraber değerlendirilerek eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" kanaatine varıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın olayda kullandığı tabancayı 2025 senesinde muavinlik yaptığı dönemde bir otobüste bulduğunu ve şüpheli K.Ş'nin kendisine silah vermediğini söylediği kaydedildi. Buna karşın bilgi sahibi kişilerin, olayda kullanılan tabancanın K.Ş'ye ait olduğunu söylediği, yapılan incelemeler neticesinde de silahın K.Ş'ye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu sebeple K.Ş'nin sanığın eylemine silah sağlayarak iştirak ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Kardeşini öldürmek için tırın altında 2 saat 27 dakika bekledi

İLK DURUŞMA YAPILDI

Sedat Kaya hakkında "tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Sedat Kaya, hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık K.Ş., Çetin Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan Sedat Kaya, kardeşiyle aralarında babasının öldürülmesi sebebiyle husumet olduğunu, olay yerine bu husumeti sona erdirmek için konuşmak amacıyla gittiğini ve öldürme kastının olmadığını söyledi. Kardeşi Çetin Kaya'nın silahına davrandığını öne süren sanık, bu sebeple ateş ettiğini belirtti. Kaya ayrıca olay günü kask takmasının sebebinin yüzünün zarar görmesini engellemek olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık K.Ş. hakkındaki adli kontrol önlemlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ABLASI İSYAN ETTİ

Duruşmanın sonrasında açıklama yapan Çetin Kaya'nın ablası Seda Aytekin, adalet istediklerini belirtti. Aytekin, aile olarak geçmişte de sanığın eylemleri sebebiyle büyük acılar yaşadıklarını söylyeyerek, "Yapılan işkencelere zaten zamanında maruz kaldık. Devlet büyüklerimizden adalet istiyorum. Zamanında sanık tarafından işkencelere maruz kaldık. Biz babasız büyüyen insanlardık. Aynı şeyi benim kardeşimin çocuklarına yaşattı. Ben bir kardeş kaybetmedim, ben canımı kaybettim. Ben yoldaşımı kaybettim. Küçükken yetim kaldım, aynı acıları şimdi çocukları yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin ölümünün sonrasında adaletin sağlanmasını beklediklerini söyleyen Aytekin, "Kardeşimin kanlı kaplı yüzünü gördükten sonra adaletin tecelli edeceğini umuyorum. Sesim olsunlar. Babam da adalet sağlanmadı. Belki küçüktük, savunamadık kendimizi. Şu anda adaletin sağlanmasını bekliyorum" dedi.

"YARALI HALDEKİ KARDEŞİMİN ÜSTÜNE MERMİLER BOŞALTTI"

Çetin Kaya'nın diğer ablası Vildan Kaya da acılarının hala taze olduğunu söyledi. Kardeşinin işe gitmek için evden çıktıktan sonra tırına bindiğini aktaran Kaya, güvenlik kamerası kayıtlarını seyrettiğini söyledi. Vildan Kaya, "Kardeşimle konuşmak için geldiğini beyan ediyor ama kardeşimle konuşmak isteyen bir insan... Kardeşimin evinin adresi belli. Telefon numarası kendisinde mevcut. Evinin etrafında aylarca gezip çocuklarına ve eşine korku yaşattığını bildiğimiz halde kardeşim savcılığa, karakola ifade verdi. Uzaklaştırma istedi ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Son tartışmaların sonrasında olayın gerçekleştiğini iddia eden Kaya, "Kız kardeşi, eniştesi bunlar kardeşimi arayıp küfür, hakaret, tehdit edip daha sonrasında olayın üstünden bir hafta geçmeden kardeşim tıra bindiğinde Sedat Kaya tırın altından çıkıp, kasklı bir şekilde kardeşime ateş ediyor. Ateş etmesi yetmiyor. Yere düşüyor ve düştüğü halde, o yaralı halde kardeşimin üstüne mermiler boşaltıyor" dedi.

"KARDEŞİMİN YAŞADIĞI HAYATI KARDEŞİMİN ÇOCUKLARINA YAŞATTI"

Olayla alakalı bütün güvenlik kamerası kayıtlarını seyrettiğini söyleyen Vildan Kaya, "Bir insan kardeşiyle konuşmak için bu şekilde davranamaz. Kaskı takması ayrı bir soru. Arabanın içinde ateş etmesi ayrı bir soru. Yere düşürüp yerde kafasına sıkması ayrı bir soru" ifadelerini kullandı.

Adalete güvendiğini söyleyen Kaya, "Benim kardeşim çocuğunun yaşında babasız kaldı. Sanık 1995 yılında babamı vurdu, 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı. Adalete sığınıyorum, adalete güveniyorum. Bizim ailemizin bir erkeği Çetin vardı, Çetin gitti ama Sedat da kalmasın. Gerekli cezayı alsın" diye konuştu.

"TASARLAYARAK, PLANLI BİR ŞEKİLDE SAAT 05.00 SIRALARINDA TIRIN ARKASINA GELİYOR"

Müşteki vekili avukat Uğur Altun da sanığın eylemi tasarlayarak yaptığını belirtti. Kamera kayıtlarına göre sanığın saat 05.00 civarıda tırın arkasına geldiğini ve burada gizlenerek maktulün gelmesini beklediğini kaydeden Altun, "Kamera kayıtlarında yer aldığı üzere, sanık daha önceden tasarlayarak, planlı bir şekilde saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geliyor ve burada saklanıyor. Maktulün gelmesini bekliyor. Buradan arkasından gizli bir şekilde maktulün çalıştırmış olduğu tırın kapısını açıyor ve kendisine ateş ederek ölümüne sebebiyet veriyor" dedi.

Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirten Altun, diğer sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürüldüğünü söyledi. Dosyada henüz çözümlenmesi gereken bazı kayıtların olduğunu belirten Altun, bunların daha sonra dosyaya kazandırılacağını ifade etti. Altun, "Biz aile olarak, müşteki vekili olarak üst hadden cezalandırılmasını talep ettik. Umarım en üst hadden ceza alacak" ifadelerini kullandı.

"TAHLİYE EDİLİRSE TEHLİKE DEVAM EDECEK"

Avukat Altun, mahkemede sanığın geçmişte babasına yönelik kasten öldürme ve annesine yönelik bıçaklı yaralama eylemlerinin olduğunun da dile getirildiğini belirtti. Altun, "Daha önce babasına karşı kasten öldürme, annesine karşı bıçaklı yaralama eylemi söz konusu olan sanık, son olarak maktul kardeşi Çetin Kaya'ya karşı kasten öldürme olayını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Sanığın tahliye edilmesi durumunda tehlikenin süreceğini söyleyen Altun, "Tahliye verilmesi durumunda bunun ailelerden başka birine sirayet edeceğini ve tehlikenin devam edeceğini bahsettik" dedi.

Sanığın olay öncesinde maktulün evinin çevresinde olduğunun müştekiler ve tanıklar tarafından dosyaya sunulduğunu kaydeden Altun, "Sanığın olay öncesinde maktulün evinin oralardan geçtiği, kızıyla beraber oralarda dolandığı, müştekiler ve tanıklar tarafından sabit bir şekilde dosyaya sunulmuştur. Tanık beyanlarıyla da sabittir" diye konuştu.

Altun, sanığın Çetin Kaya'nın 18 Mart'taki doğum gününde, "Sana güzel günler, sana sürprizim var. Bu yaşadığın son doğum günü olacak" biçiminde ifadeler kullandığının da dosyaya sunulduğunu söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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