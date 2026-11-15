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Karısını ve 3 çocuğunu rehin aldı, özel harekat etkisiz hale getirdi

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Karısını ve 3 çocuğunu rehin aldı, özel harekat etkisiz hale getirdi
Başlık ResmiKarısını ve 3 çocuğunu rehin aldı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Kayseri'de bıçakla rehin aldığı eşini ve 3 çocuğunu bırakıp evden çıkmayan kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K. (35), Yenimahalle'de bulunan evinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Ö.K'nin kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, psikolog eşliğinde uzun süre Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Karısını ve 3 çocuğunu rehin aldı, özel harekat etkisiz hale getirdi
Başlık ResmiKarısını ve 3 çocuğunu rehin aldı, özel harekat etkisiz hale getirdi

GÖZALTINA ALINDI

İkna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine kapıyı kırıp eve giren özel harekat polisleri Ö.K'yi gözaltına aldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kocasinan
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