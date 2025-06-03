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Karnını doyurduğu büfeyi aynı gece soydu! Savunması akıllara zarar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir kişi, tost yiyip portakal suyu içtiği büfeyi gece saatlerinde soydu. 10 bin TL çalan ancak kısa sürede yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım" dedi.

18 Mayıs akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde büfeye gelen A.D. (24), burada yemek yedikten sonra iş yeri sahibinin para sayıp kasaya koyduğunu fark etti.

10 BİN TL VE CEP TELEFONU ÇALDI

Büfeci N.G.’nin dükkanı kapatıp evine gitmesinin ardından planını devreye sokan şüpheli, gece yarısı iş yerine geldi. Büfenin branda fermuarını açarak içeri giren A.D., kasada bulunan 10 bin lira ile bir cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Karnını doyurduğu büfeyi aynı gece soydu! Savunması akıllara zarar - 1. Resim

"PARAYI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Sabah iş yerini açan sahibi durumu fark ederek hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Hepsini de harcadım" dedi.

Karnını doyurduğu büfeyi aynı gece soydu! Savunması akıllara zarar - 2. Resim

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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