Piyasalarda yüksek gerilim! Altın ve petrol fiyatında sert yükseliş

ABD-Çin arasında yeniden artan ticaret gerginliği ve Rusya-Ukrayna arasında kısa vadede ateşkes umutlarının zayıflaması, “güvenli liman” altına talebi artırırken; jeopolitik risklerde yaşanan yükseliş petrol fiyatlarını da tetikledi. Ons altın günlük bazda %2,65 primle son bir ayın en sert yükselişine imza attı ve 3.375 dolara yöneldi. Brent petrol %3,35 primle 65,00 dolara dayandı. Bu arada BİST 100 haftaya sınırlı düşüşle başladı ve 9.009 puandan kapandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta oldukça hareketli fiyatlamalarla başladı. Altın ve petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, borsalar ve Bitcoin’de düşüş dikkat çekiyor.

Geçen hafta 3.289 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı bugün %2,65 primle 3.375 dolara yükseldi. Bu yükseliş aynı zamanda son bir ayın da en sert günlük yükselişine işaret etti.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 4.250 TL’ye yönelirken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda çeyrek altın fiyatı 6.910 TL’ye kadar yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı akşam saatlerinde %3,35 primle 64,90 dolara yakın seyrini sürdürüyor. ABD ve Avrupa borsalarında %0,3 civarında düşüşler yaşanırken; Bitcoin fiyatı %0,75 gerileyerek 104 bin dolar sınırına kadar çekildi.

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ATEŞKES UMUDU ZAYIFLADI

Rusya ile Ukrayna arasında bugün İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri; hafta sonunda Ukrayna'nın, Rusya'nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarına düzenlediği büyük çaplı İHA saldırısının ardından, başladıktan bir saat sonra sona erdi.

Rusya’nın, ateşkes ilanı ve liderler düzeyinde bir toplantı yapılması önerilerine de şu an için olumlu yaklaşmadığı ifade ediliyor.

ABD-ÇİN MÜZAKERELERİ

Öte yandan ABD ve Çin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen ve çoğu tarifenin 90 gün süreyle askıya alınmasıyla sonuçlanan toplantının ardından, Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerginliği yeniden alevlendi.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın, Çin’in Cenevre ticaret anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialarını reddetti ve buna karşılık ABD’yi, anlaşma şartlarını ihlal etmekle suçladı. Bu, dünyanın en büyük iki ekonomisi ticaret görüşmelerin kötüye gittiğinin de sinyalini verdi.

ABD yönetiminin, Çin’e teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamaları artırması ve Çinli öğrencilere vize kısıtlaması getirmesi de iki ülke arasındaki gerginliğin artık sadece ticari boyutta kalmadığını da gösterdi.

ABD Başkanı Trump’ın, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergilerini bu hafta çarşamba gününden itibaren yüzde 25′ten yüzde 50′ye çıkaracağını açıklaması da piyasaları şaşırttı.

ALTIN VE PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

ABD-Çin arasında yeniden artan ticaret gerginliği ve Rusya-Ukrayna arasında kısa vadede ateşkes umutlarının zayıflaması, küresel piyasalarda “güvenli liman” altına talebi artırırken; jeopolitik risklerde yaşanan artış da petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Analistler ons altında 3.370 dolar ve Brent petrolde de 65,50 doların kritik direnç konumunda olduğunu belirterek, haftanın geri kalan günlerinde jeopolitik risklere dair haber akışının yanı sıra ABD’den gelecek istihdam verilerinin de kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

İç piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %0,12 oranında sınırlı bir değer kaybıyla başladı ve bugünkü işlemleri 9.009 seviyesinden tamamladı. Buna karşılık Bankacılık Endeksi %1,5 civarında prim yaparak endeksten pozitif ayrıştı. Sınai endeks de ise kayıplar %1’i aştı. Endekste 9.000 seviyesi hem teknik hem de psikolojik bir destek olarak takip ediliyor.