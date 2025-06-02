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Dünya pazarlarını fethetti, Türkiye'ye milyon dolarlar kazandırdı! Fındıkta ihracat patlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya pazarlarını fethetti, Türkiye&#039;ye milyon dolarlar kazandırdı! Fındıkta ihracat patlaması
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karadeniz'in 'altın meyvesi' fındık, 260 bin ton ihracatıyla Türkiye'ye milyon dolarlar kazandırdı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Fındığı, balı ve çayıyla ülkemizin üretken bölgelerinden biri olan Karadeniz’de gurur veren bir ihracat tablosu ortaya çıktı.

Dünya pazarlarını fethetti, Türkiye'ye milyon dolarlar kazandırdı! Fındıkta ihracat patlaması - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KASASINA MİLYON DOLARLAR GİRDİ

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği, geçen sezonun aynı döneminde 240 bin 319 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 820 milyon 911 bin 127 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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